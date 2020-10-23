Amerika Birleşik Devletleri‘nde başkanlık ve kongre seçimi yaklaştıkça seçim güvenliği ana gündem maddesi haline geldi.

Ulusal istihbarat direktörlüğü ve federal Soruşturma bürosu Rusya ve İran'ın başkanlık seçimine müdahale etmeye çalıştığını açıkladı.

Son hamle ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık üç İranlı organizasyonu seçimlere müdahale etmeye çalıştıkları iddiası ile yaptırım listesine aldı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ise seçimlere müdahale etmeye çalışan ülkelerin sadece İran ve Rusya olmadığını savundu. Çin ve ismini açıklamayacakları bazı ülkelerin de seçime müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

O'Brien, seçim güvenliği ile ilgili İç Güvenlik Bakanlığının yanı sıra. Siber tehditler ile ilgilenmesi için Iowa Ulusal Muhafızları ile de toplantılar düzenlediklerini belirtti.