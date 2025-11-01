Duman 14.1ºC Ankara
Dünya
Newsweek 01.11.2025 10:33

Beyaz Saray'da gazetecilerin erişimine yeni kısıtlamalar getirildi

ABD’de Beyaz Saray, cuma günü yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gazetecilerin “üst basın odası” olarak bilinen 140 numaralı odaya erişimini yasakladı.

Beyaz Saray'da gazetecilerin erişimine yeni kısıtlamalar getirildi

Newsweek’in ulaştığı bilgiye göre Beyaz Saray, yeni kuralı cuma akşamı saat 17.00 sularında basın mensuplarına iletti.

Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC)’ndeki yapılanma değişiklikleri gerekçe gösterilerek, bundan böyle 140 numaralı odaya yalnızca yetkili bir Beyaz Saray personeliyle randevu alınması halinde girilebileceği belirtildi.

Yönergede, “Beyaz Saray İletişim Ekibi, ulusal güvenliğe ilişkin hassas bilgilerle çalışmaktadır. Bu bilgilerin korunması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla, gazeteciler artık önceden onay alınmadan 140 numaralı odaya giremeyecektir.” ifadeleri yer aldı.

Pentagon’da da benzer baskılar

Bu karar, Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki Pentagon’un geçen haftalarda yürürlüğe koyduğu yeni basın akreditasyon anlaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Pentagon’un getirdiği kurallar, askerlerin gazetecilere bilgi vermeden önce resmî onay almasını şart koşuyordu. Bu düzenlemeyi The Washington Post, The New York Times, CNN, Fox News ve Newsmax gibi büyük medya kuruluşları reddetmişti.

Yeni anlaşmaya göre gazeteciler, “güvenlik riski” olarak değerlendirilmeleri halinde Pentagon’a alınmayabilecekti.

Beyaz Saray ve gazetecilerden karşılıklı açıklamalar

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, bazı gazetecilerin “izinsiz görüntü kaydı aldığını, özel görüşmeleri dinlediğini ve gizli bilgilere eriştiğini” iddia etti.

Cheung, “Gazeteciler hâlâ alt basın ofisine erişebilir ve basın ekibiyle görüşebilir. Ancak üst ofisler artık sadece randevuyla ziyaret edilebilecek” dedi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Weijia Jiang ise yaptığı açıklamada, “Bu karar, basının Beyaz Saray yetkililerine soru sorma ve kamu adına hesap sorma hakkını engelliyor. Şeffaflık ilkesine ve kamu yararına açık bir tehdittir,” ifadelerini kullandı.

“Basın özgürlüğü için tehlikeli bir adım”

Eski federal savcı Joyce Alene, X’te yaptığı paylaşımda, “Pentagon basın havuzunun sınır dışı edilmesinin ardından Beyaz Saray da erişimi kısıtlıyor. Bill Clinton döneminde benzer bir adım atılmış, ancak tepkiler üzerine geri çekilmişti” dedi.

Ne olacak?

Şu anda gazetecilerin erişim yasağının kalıcı mı yoksa geçici mi olacağı belirsiz. Beyaz Saray’dan gelen ilk açıklamalarda, düzenlemenin “güvenlik amaçlı olduğu” belirtilse de, basın özgürlüğü savunucuları bu adımı demokratik denetim açısından geri adım olarak değerlendiriyor.

Beyaz Saray ABD
