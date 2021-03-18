Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 16 Mart akşamı Atlanta'daki silahlı saldırılarda Asyalı Amerikalıların yaşamını yitirmesine ve ülkede Asya kökenli Amerikalılara karşı artan nefret suçlarına dikkati çekti.

"İç terör eylemleri incelemeleri devam ediyor"

Psaki, "Daha önceki yönetim döneminde (Donald Trump), Vuhan Virüsü ve diğer ifadeler gibi zarar verici söylemlerin, Asyalı Amerikalılara karşı doğru olmayan, adaletsiz algılara yol açtığına şüphe yok. Bunun sonucunda da ülke çapında bu topluma yönelik nefret suçları arttı" dedi.

Atlanta'da çoğunlukla Asya kökenli Amerikalıların çalıştığı masaj salonlarına yönelik saldırılar konusunda soruşturmanın da sürdüğünü kaydeden Psaki, iç terör eylemleri incelemelerinin de devam ettiğini kaydetti.