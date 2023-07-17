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Dünya
AA 17.07.2023 23:37

Beyaz Saray: Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi "sorumsuzca ve tehlikeli"

Beyaz Saray, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını "sorumsuzca ve tehlikeli" şeklinde nitelendirerek, bunun olumsuz etkilerinin tüm dünyada insanlara zarar vereceğini belirtti.

Beyaz Saray: Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi "sorumsuzca ve tehlikeli"
[Fotograf: AP]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını "sorumsuzca ve tehlikeli" şeklinde nitelendiren Kirby, bu kararın, gıda kıtlığını daha da kötüleştireceğini ve dünya genelinde savunmasız milyonlarca insana zarar vereceğini söyledi.

Kirby, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin "Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız savaşı nedeniyle yükselen gıda fiyatlarının düşürülmesinde kritik öneme sahip olduğunu" belirterek bunun, gelişmekte olan ve yoksul ülkeler için önemine işaret etti.

"Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik etkin ablukasını yeniden başlatmasının ve tahılın dünya pazarına ulaşmasını engelleme kararının" tüm dünyadaki insanları etkileyeceğini söyleyen Kirby, "Rusya, bu askeri saldırı eyleminin sonuçlarından tamamen ve münhasıran sorumlu olacaktır" ifadesini kullandı.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kararından geri dönmeye çağırdıklarını belirtti.

Diğer yandan ABD'nin, tahılın küresel pazara ulaşması için BM'deki diğer ülkelerle ve ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydeden Kirby, Rusya'ya uygulanan yaptırımların tahıl, gıda ve gübre maddelerini hedef almadığını, bunun bir "Rus propagandası" olduğu görüşünü paylaştı.

Kirby, tahılın karadan çıkarılması olasılığının ise daha karmaşık ve gemiler kadar etkin olmayacağı mesajını verdi.

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Kırım köprüsü saldırısı

Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili ise Kirby, "Bu noktada saldırıyı herhangi bir tarafa atfedecek durumda değiliz" dedi.

Kirby, saldırının, Rusya'nın tahıl girişimi anlaşmasının süresini uzatmama kararıyla bir alakası olduğunu düşünmediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yöndeki kararını zaten önceden belli ettiğini söyledi.

Ukraynalıların kendi toprakları için savaştığını belirten Kirby, "Kırım, Ukrayna'dır" dedi.

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