ABD'nin Avrupalı ülkelerden bağımsız hareket ederek gün içinde Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceği iddialarıyla ilgili konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "İthalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik. Bu konuda, hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor" dedi.

Psaki, Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygularken, ABD'lileri de bunun etkilerinden korumaya çalıştıklarının altını çizerek, enerji sektöründeki herhangi bir yasağın ABD'lilerin enerji harcamalarını artırmaması için çabaladıklarını söyledi.

ABD-Venezuela görüşmeleri henüz erken aşamada

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Venezuela ile petrol konusunu görüştüğü ve bu ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazırlandığı iddialarına yanıt verdi.

Venezueala'ya bir ekibin gittiği ve hem petrol hem de Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikalıların durumunun görüşüldüğünü belirten Psaki, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi.

Psaki, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

"Ukrayna'ya uçak verip vermemek Polonya'nın kendi kararı"

Psaki, ABD ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi konusunda görüştüğü iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Polonya ile bu konuda konuşuyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle de bu konuda konuşuyoruz. Bu, Polonya'nın kendi kararıdır. Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermesine karşı çıkacak değiliz."