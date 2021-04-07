Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin resmi kurumlarına yönelik düzenlenen "Solarwinds" siber saldırısı konusunda bir adım atılıp atılmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konudaki incelemelerimiz sürüyor, elbette bir adım atacağız ve bu adım, aylar değil haftalar uzağımızda." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Navalnıy'ın sağlık durumunun kötü olduğu ve başka bir sağlık merkezine gitme istemiyle açlık grevine başlamasından dolayı rahatsızız." ifadesini kullandı.

Psaki, Navalnıy'a yönelik suçlamaların "uydurma, siyasi motivasyonlu ve adaletsiz " olduğunu vurgulayarak, "Rus makamları, hapishanede olduğu müddetçe Navalnıy'ın güvenliği ve sağlığını sağlamaya çağırıyoruz. Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur. Konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Navalnıy'ın bir an önce salıverilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz." mesajını verdi.

İran görüşmeleri konusunda "iyiye işaret" yorumu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine de değinen Psaki, görüşmelerin henüz 2. gününde olduğunu ve net bir yorum için henüz erken olduğunu vurguladı.

Psaki, İran'a yönelik şartlarının halihazırda belli olduğunu ve diplomasiyi önemsediklerini vurgulayarak, "Şu anda doğrudan yer almıyor olsak da bu görüşmelerin başlamış olması iyiye işaret ve iyi bir adım." değerlendirmesinde bulundu.