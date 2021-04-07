Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in, ülke yönetimi tarafından "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmakla" suçlanmasının ardından ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Biden'ın, ABD'nin Ürdün'e "güçlü desteğini" dile getirdiği ve Kral 2. Abdullah'ın liderliğinin ABD ve bölge için öneminin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, Ürdün'ün bölgedeki önemli rolü, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki birçok ikili iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Başkan Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün önemini de vurguladı." ifadesi kullanıldı.