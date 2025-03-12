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Dünya
AA 12.03.2025 10:47

Beyaz Saray: Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye elektriği kesmesinin ciddi sonuçları olabilir

Beyaz Saray, Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda bu ülkeyi uyardı.

Beyaz Saray: Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye elektriği kesmesinin ciddi sonuçları olabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Ontario Başbakanı Doug Ford'un, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yönelik planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Kanada, ABD'ye ve vatandaşlarımıza elektriği kesmeyi düşünürse ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalır." dedi.

Başkan Donald Trump'ın, ABD'nin Kanada dahil dış ülkelerin elektriğine bağımlı olmaması konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, Kanada'nın akıllıca bir karar vermesini umduklarını dile getirdi.

Leavitt, komşu ve ortak olarak nitelendirdiği Kanada'nın "artık rakip olabileceğini" ifade etti.

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerilimi

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret yapacaklarını bildirmişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

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