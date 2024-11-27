Çok Bulutlu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.11.2024 20:58

Beyaz Saray: Çin'de hapiste bulunan 3 Amerikalı serbest bırakıldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Çin'in "suçsuz yere" hapse attığı 3 Amerikalıyı serbest bıraktığını duyurdu.

Beyaz Saray: Çin'de hapiste bulunan 3 Amerikalı serbest bırakıldı

ABD'li yetkili, "Mark Swidan, Kai Li ve John Leung adlı Amerikalılar, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki cezaevinden serbest bırakıldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerin uzun yıllardır Çin tarafından "haksız ve suçsuz yere" hapiste tutulduklarını savunan yetkili, 3 Amerikalının ailelerine kavuşacak olmalarından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Biden yönetimi, söz konusu Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında isimleri ve sayıları açıklanmayan Çin vatandaşlarını serbest bırakma yönünde anlaşma yaptı.

ETİKETLER
Çin Beyaz Saray ABD
Sıradaki Haber
Trump, Beyaz Saray ile iktidar değişimi için gerekli mutabakat zaptını imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:36
BM: Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin taraflarla irtibattayız
21:34
İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi
20:56
Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
20:15
2 ilde eğitime kar engeli
21:41
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu toplandı
19:58
Yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
"Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı
"Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı
FOTO FOKUS
Liseli gençlerin motivasyonu 'TEKNOFEST'
Liseli gençlerin motivasyonu 'TEKNOFEST'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ