Beyaz Saray çalışanı: Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlığında düşüş var, seçimden çekilmeli

Biden'ın başkanlığı, başkan yardımcılığı ve 2020 seçim kampanyası boyunca onunla birlikte çalışan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, 81 yaşındaki Biden'ın Trump'ı yenebilecek güce sahip olduğuna artık inanmadığını söyledi.

Beyaz Saray çalışanı, başkanın yeteneklerindeki rahatsız edici düşüşü ortaya koydu ve 2024 seçimlerinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Personelin açıklamalarına göre, Biden sık sık yorgunluk belirtileri gösteriyor ve bazen önemli kararları vermekte zorlanıyor.

İsmi açıklanmayan personel "Başkan’ın iş yükü karşısında zorlandığını ve bazen hatırlamakta güçlük çektiğini görüyoruz" diye ekledi.

Personelin bu açıklamaları, Başkan Biden’ın sağlık durumu hakkında daha fazla şeffaflık ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Biden, 2020 seçimlerinden önce de sağlık durumu ve yaşı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Başkanın fiziksel ve zihinsel sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmış, ancak Beyaz Saray bu iddiaları sürekli olarak reddetmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan resmi açıklamada ise Başkan’ın görevinin başında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. "Başkan Biden, Amerikan halkı için çalışmaya ve ülkemizi daha iyi bir yer haline getirmek için çabalamaya devam ediyor" denildi.

Tartışmalar devam ediyor

Bu son gelişme, Biden'ın bilişsel sağlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı analistler, Başkan'ın görevini yerine getirme yeteneği konusunda şüphelerini dile getirirken, destekçileri ise bu iddiaları reddediyor ve Biden'ın hala etkili bir lider olduğunu savunuyor.

Amerikan halkının önemli bir kısmı da Başkan’ın sağlığı konusunda daha fazla bilgi talep ediyor. Şeffaflık çağrıları artarken, Biden yönetimi bu konuda ne gibi adımlar atacak, zaman gösterecek.

Biden'ın sağlık durumu ve iş performansına ilişkin tartışmaların, önümüzdeki aylarda daha da yoğunlaşması bekleniyor. Başkan’ın bu konudaki açıklamaları ve Beyaz Saray’ın bu iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.