ABD’de gençler, en az aşı olan yaş grubu konumunda.

18-39 yaş arasındakilerin yalnızca yarısından azı iki doz aşı oldu.

Beyaz Saray, bu kesimin COVID-19 aşısı olmalarını teşvik etmek için gençler üzerinde etkisi olduğuna inandığı sosyal medya fenomenlerine yöneldi.

Beyaz Saray ve yerel yetkililer, bu şekilde sosyal medyada aşı ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray şu ana kadar 50 Twitch, YouTube ve TikTok fenomeninin yanı sıra 18 yaşındaki pop yıldızı Olivia Rodrigo’yu bu konuda görevlendirdi.

ABD’de yetkililer, bu iş birliğinin aşı olanların sayısını artıracağını umuyor.

Yerel yönetimler de aynı çabada

Yerel yönetimlerin de 5 bin ila 100 bin takipçisi olan, eyalet içinde popüler olan fenomenlere aynı şeyi yapmaları için bin dolara para verdiği ifade edildi.

Bazı sosyal medya fenomenleri ise aşı karşıtlarının organize sosyal medya saldırıları nedeniyle girişime katılmayıp sessiz kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.



