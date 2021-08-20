Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi
Beyaz Saray, Afganistan'dan dün yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiğini, bunlardan yaklaşık 350'sinin ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.
Beyaz Saray, "ABD, 19 Ağustos'ta 16 C-17 numaralı uçuşla Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan yaklaşık 350 Amerikan vatandaşı dahil yaklaşık 3 bin kişiyi tahliye etti." şeklinde bir yazılı açıklama yaptı.
Ek tahliye edilenlerin arasında ABD vatandaşlarının yanı sıra Özel Göçmenlik Vizesi (SIV) başvuru sahipleri ve aileleriyle savunmasız Afganların da yer aldığı kaydedilen açıklamada, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 9 bin kişinin, temmuz sonundan itibaren de toplam 14 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, son 24 saatte ABD ordusunun 11 charter uçuşunu yönettiğinin, bu yolcuların söz konusu rakama dahil olmadığının altı çizildi.
Etiketler: Beyaz Saray ABD Afganistan Taliban
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