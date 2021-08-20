ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının nedeni olarak, COVID-19'un Delta varyantı gösterildi.

Kanada ve Meksika sınırındaki seyahatlere, COVID-19 salgınının başlangıcından beri kısıtlama getiren ABD, kararı her ay yenilemeye devam ediyor.

Kısıtlamalar, ABD vatandaşlarını, kalıcı oturuma sahip olanları, sınırı eğitim, tıp ya da ticari aktiviteler için geçenleri kapsamıyor.