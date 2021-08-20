Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, Kanada ile Meksika sınırlarında seyahat kısıtlamalarını uzattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarını 21 Eylül’e kadar uzattı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada ve Meksika ile zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının nedeni olarak, COVID-19'un Delta varyantı gösterildi.
Kanada ve Meksika sınırındaki seyahatlere, COVID-19 salgınının başlangıcından beri kısıtlama getiren ABD, kararı her ay yenilemeye devam ediyor.
Kısıtlamalar, ABD vatandaşlarını, kalıcı oturuma sahip olanları, sınırı eğitim, tıp ya da ticari aktiviteler için geçenleri kapsamıyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Meksika Kanada
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