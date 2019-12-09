Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Malezyalı mevkidaşı Fook ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından teşvik ediliyor