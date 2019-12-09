Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da para aklama suçlamasıyla yargılanacak09 Aralık 2019 Pazartesi 15:05 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 15:13
Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, Fransa'nın başkenti Paris'te para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
Suriye rejiminin başındaki isim Beşşar Esed'in amcası ve eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı 82 yaşındaki Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmakla suçlanıyor.
2014'te soruşturma başlatıldı
Rıfat Esed'in sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014'te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililerin soruşturma başlattığı belirtildi.
Fransız makamlarının, soruşturmaları sonuçlandırmasının ardından Esed'in amcasının yargılanmasına karar verdiği aktarıldı.
Amca Esed'in suçlamaları "tamamen" reddettiği, sağlık sebepleri nedeniyle duruşmaya katılmayacağı ifade edildi.
Uzun süredir Avrupa'da yaşıyor
1980'deki darbe girişiminin ardından sürgüne gönderilen Rıfat Esed, uzun zamandır Avrupa'da yaşıyor.
Kaynak: AA