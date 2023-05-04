Berlin polisinden Zelenskiy'in planladığı ziyaretin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Berlin polisinin gizli bilgilerin ifşa edilmesi şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtilerek "Bunun arka planı dün medyada yer alan bir devlet başkanının olası ziyaretiyle ilgili haberdir." ifadesi kullanıldı.

Dün öğleden önce Berlin'de bir gazetede çıkan haberde, sözde bir polis mensubundan alıntı yapıldığı aktarılan açıklamada, bu haberde (ziyarete ilişkin) planlanan görevle ilgili gizli bilgilerin yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Berlin polisi, hiçbir zaman resmi olarak devlet ziyaretini tehlikeye atan herhangi bir bilgi vermedi." ifadesi kullanıldı.

Berlin polisi basın ofisinin "sadece daha önce medyada çıkan haberlerden dolayı söz konusu görevi doğruladığı" belirtilerek bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi operasyonel planlama, koruyucu önlemler veya ziyaretin seyri hakkında bilgi verilmediği kaydedildi.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, gizli bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini söyleyerek tek bir çalışanın, Berlin polisinin itibarını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bu kadar utanç verici bir şekilde zedelemesine tahammül edemeyeceğini ifade etti.

Berlin'deki bir yerel gazete dün, Zelenskiy'in Berlin programıyla ilgili ayrıntılı haber yayımlamış, bu haber üzerine Berlin polisinin basın ofisi ziyarete ilişkin planlamayı doğrulamıştı.

Alman hükümeti ve Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği, Zelenskiy'in ziyaretini resmi olarak doğrulamıştı.

Habere göre, 13 Mayıs'ta Berlin’e gelecek olan Zelenskiy, 14 Mayıs'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmier ile görüştükten sonra helikopterle Aachen kentine hareket edecek ve burada Uluslararası Şarlman Ödülü ile onurlandırılacak.