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Dünya
AA 04.05.2023 16:15

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte beklenenden fazla düştü

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte beklenenden fazla düştü
[Fotograf: Reuters]

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 düştü. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,8 azalması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 1,6 artış kaydetmişti.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ve çalışma saati yüzde 3 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 0,9 azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,3'lük artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 5,5 artması bekleniyordu.

Birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 3,3 yükselmişti.

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