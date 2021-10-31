Yapımı 14 yıl sürdü. 9 yıllık gecikmeyle bir yıl önce hizmete girebildi. Zaman zaman yaşanan sıkıntılar sonbahar tatilindeki uzun yolcu kuyruklarıyla zirveye çıktı.Şimdi ise iflasın eşiğinde Almanya’daki Berlin-Brandenburg Havalimanı yardım çağrısında bulunuyor.

Havalimanının yeni Genel Müdürü Aletta von Massenbach iflası önlemek için devletten acilen 2 milyar 400 milyon euroluk destek talep etti.

Tagesspiegel Gazetesine konuşan von Massenbach, "Hala çok paraya ihtiyacımız olduğu gerçeği çok acı, ancak bir B planımız yok" dedi.

2,4 milyar euro destek alamazsa iflas edebilir

Havalimanı yönetiminin elindeki nakit para, 2022 yılının ilk çeyreğine kadar verilecek hizmetleri karşılayacak kadar.



İnşası 2 milyar euroya mal olması beklenirken maliyetinin 6 milyar euroyu aşması, havalimanı açıldığından beri eleştiriliyordu.

Yangın söndürme sistemlerindeki sorunlar, yürüyen merdivenlerde aksaklıklar, kontrol noktası yetersizliği gibi nedenlerle zaten havalimanının açılışı 5 kez ertelenmişti.

Hizmete girdikten sonra ise temizlik sorunları ile yürüyen merdiven ve asansör arızaları yolcuları bezdirmişti.