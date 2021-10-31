Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın acil nakdi desteğe ihtiyacı var
Bir yıl önce hizmete giren Brandenburg Havalimanı, 2 milyar 400 milyon euroluk destek gelmezse, iflasın eşiğine bir adım daha yaklaşacak.
Yapımı 14 yıl sürdü. 9 yıllık gecikmeyle bir yıl önce hizmete girebildi. Zaman zaman yaşanan sıkıntılar sonbahar tatilindeki uzun yolcu kuyruklarıyla zirveye çıktı.Şimdi ise iflasın eşiğinde Almanya’daki Berlin-Brandenburg Havalimanı yardım çağrısında bulunuyor.
Havalimanının yeni Genel Müdürü Aletta von Massenbach iflası önlemek için devletten acilen 2 milyar 400 milyon euroluk destek talep etti.
Tagesspiegel Gazetesine konuşan von Massenbach, "Hala çok paraya ihtiyacımız olduğu gerçeği çok acı, ancak bir B planımız yok" dedi.
2,4 milyar euro destek alamazsa iflas edebilir
Havalimanı yönetiminin elindeki nakit para, 2022 yılının ilk çeyreğine kadar verilecek hizmetleri karşılayacak kadar.
İnşası 2 milyar euroya mal olması beklenirken maliyetinin 6 milyar euroyu aşması, havalimanı açıldığından beri eleştiriliyordu.
Yangın söndürme sistemlerindeki sorunlar, yürüyen merdivenlerde aksaklıklar, kontrol noktası yetersizliği gibi nedenlerle zaten havalimanının açılışı 5 kez ertelenmişti.
Hizmete girdikten sonra ise temizlik sorunları ile yürüyen merdiven ve asansör arızaları yolcuları bezdirmişti.
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