Orta Asya'nın en büyük gölü Aral kuruyup çöle döndü. Son yüzyıllarda görülmüş en büyük yeryüzü dönüşümü olarak kabul edilen Aral'ın çölleşmesiyle balıkçılık yok oldu.

Aral'a yakın tatlı su göletleri kurudu. Aral gölünde bu karamsar tablo yaşanırken insan eliyle yapılan Aydar gölü bölgeye umut oldu.

Aral'ın yerini alan Aydar gölü, yıllar süren çalışmalarla Özbekistan'ın en büyük gölü haline dönüştü.

Göçmen kuşların yeni uğrak yeri

Mineral bakımından oldukça zengin olan gölde balıkçılık faaliyetleri hız kazanırken göl, göçmen kuşların da yeni uğrak yeri konumunda.

Gölle ilgili yeni hedef, gölü turizme kazandırmak.

Avrupalı turistlerin büyük ilgisini çeken bölge yeni projelerle ve kurulan yeni merkezlerle bir cazibe merkezi haline getiriliyor.