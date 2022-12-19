BxlRefugees, CIRE, Hub Humanitaire, Medecins du Monde, Medecins sans Fronteires ve Vluchtelingenwerk Vlaanderen'in Twitter hesaplarından yaptıkları ortak açıklamaya göre, söz konusu STK'lerin temsilcileri başbakanlık ofisinde, de Croo ile görüştü.

STK'ler, de Croo'dan 48 saat içinde federal acil durum ilan etmesini ve bu hafta içinde 1000 adet barınak temin edilmesini istedi.

Ancak de Croo, yeter sayıda barınak olduğunu söyleyerek, görüşmeden ayrıldı.

STK'ler, talepleri kabul edilmeden başbakanlık ofisinden ayrılmayacaklarını duyurdu, daha sonra paylaştıkları mesajda ise polis ekiplerinin intikali üzerine ofisten ayrıldıklarını bildirdi.

"Hükümet açıklamaları gerçekle örtüşmüyor"

Hükümetin açıklamalarının gerçekle örtüşmediğini belirten STK'ler, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) bekleme listesinde 2 bin 700 kişi bulunduğunu vurguluyor.

STK'ler, başkent Brüksel'de Paleis Caddesi'ndeki 7 katlı metruk binada yüzlerce sığınmacının hijyenik ve güvenli koşullardan uzak şekilde barınmaya çalıştığına dikkati çekiyor.

Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde Fedasil ve devlete karşı binlerce dava kazanıyor. Avukatlar, mahkeme kararlarına riayet edilmemesi üzerine, sığınmacıların davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyor. AİHM, şimdiye dek 5 kez yüzlerce sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine ihtiyatı tedbir kararı aldı.

Öte yandan merkez partilerden Les Engages'ten bir heyet, hükümetin sığınmacı politikasını protesto etmek için Başbakan de Croo'nun partisi Open VLD'nin genel merkezinin önünde çadır kurarak dün geceyi orada geçirdi.