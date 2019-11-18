Belçika'da Flamanca yayın yapan De Morgen adlı gazeteye açıklamalarda bulunan Child Focus Direktörü Heidi De Pauw, kendisinin çocuk psikoloğuyla terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki Hol ve Roj kamplarına birkaç kez ziyaret düzenlediğini söyledi.

Suriye'deki kamplarda binlerce kişinin temel bakım ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde yaşadığına dikkati çeken De Pauw, "Hol ve Roj kamplarındaki korkunç yaşam koşulları çocukların ölüm nedeni." dedi.

De Pauw, hayatını kaybeden beş Belçikalı bebeğin arasında bir yenidoğanın olduğunu belirterek kötü beslenme ve yaralanmaların temel ölüm nedenleri arasında yer aldığını kaydetti.

"Zaman daralıyor"

"Zaman daralıyor. Belçikalı çocukların acilen ülkemize geri getirilmesi gerekiyor." çağrısında bulunan De Pauw, Belçika hükümetine bu yönde baskılarının süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA