İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen "Arapça İsrail" isimli resmi hesap, Suriye'de olayların başladığı 2011 yılından itibaren Beşşar Esed rejimi kontrolünde olan Kamışlı kentinin Türk güçleri tarafından bombalandığı propagandasını yaptı.

Sosyal medya sitesi Twitter'daki resmi hesabın paylaştığı videoda, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan Suriye istihbaratının baskısıyla ayrılmak zorunda kaldığını belirten bir kişi, kentin bombalanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiriyor.

Göç etmeden önce kentte tüm etnik ve dini grupların barış içinde yaşadığını aktaran kişi, bu dönemi anlatan bir kitap kaleme aldığını anlatıyor.

Ancak videoda dikkat çeken husus, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyon düzenlediği bölgeler arasında Kamışlı'nın olmaması. Kent bugüne kadar ne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ne de Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından bombalandı.

Bunun yanı sıra kent, Suriye'de olayların başlamasından bu yana terör örgütü PKK/YPG ve Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında İsrail'in, Türkiye'nin operasyon düzenlemediği bir bölge hakkında dahi kara propagandada ne kadar ileri gidebildiği görülüyor.

Kaynak: TRT Haber