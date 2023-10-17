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Dünya
Reuters 17.10.2023 09:10

Belçika'daki saldırgan Brüksel'deki kafede vuruldu

Belçika medyasında yer alan habere göre, Brüksel'de iki kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren kişi bir kişi kafede vurularak öldürüldü.

Belçika'daki saldırgan Brüksel'deki kafede vuruldu

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Pazartesi gecesi Brüksel'in merkezinde iki İsveç vatandaşını vurarak öldüren ve üçüncü bir kişiyi yaralayan şüpheli saldırgan, Brüksel'in Schaerbeek semtindeki bir kafede vuruldu.

Belçika federal savcılığı bilgiyi doğruladı ve vurulan kişinin saldırgan olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Tutuklanan kişinin üzerinden çıkan silahın, dün gece saldırının gerçekleştiği silahla aynı olduğu açıklandı.

Belçika - İsveç maçı yarıda kaldı
Belçika - İsveç maçı yarıda kaldı

Ne olmuştu?

Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 İsveç vatandaşı hayatını kaybetti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Savcılar, saldırıyı terörizm olarak değerlendirdiklerini belirtirken, Belçika’da terör tehdidi en üst düzeye çıkarıldı.

Kendini saldırgan olarak tanıtan bir kişi sosyal medyada yayınladığı videoda, kendisini Abdesalem Al Guilani olarak tanıtarak, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirtti.

Guilani, 3 İsveçliyi öldürdüğünü ifade etti. Hayatını kaybeden 2 kişinin, EURO 2024 Elemeleri kapsamında yerel saatle 19.15’de başlayacak olan Belçika-İsveç arasındaki milli maçı izlemek için gelen Belçika’ya gelen İsveç vatandaşları olduğu düşünülüyor.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo yaptığı açıklamada, saldırının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’a taziyelerini ilettiğini belirterek, “Yakın ortaklar olarak terörle mücadelede de ortağız” dedi.

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