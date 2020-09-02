Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da yeni COVID-19 vakalarındaki düşüş devam ediyor
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında günlük yeni vaka sayıları yaklaşık 2 haftadır düşüş gösteriyor.
Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, 23-29 Ağustos haftasında virüse yakalanan kişi sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 12 azalarak günlük ortalama 438 oldu.
Belçika'da salgının başlangıcından bu yana COVID-19 tespit edilen toplam kişi sayısı 85 bin 487 olarak açıklandı. Bu kişilerin 9 bin 897'si hayatını kaybetti.
Ülke genelindeki hastanelerde ise şu an 68'i yoğun bakımda olmak üzere 226 kişi tedavi görüyor.
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