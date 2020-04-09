Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 459 artarak 5 bin 590'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 artarak bin 285'e yükseldiği bildirildi.

COVID-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1580 artarak 24 bin 983 'e çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son 24 saatte 283 olduğu belirtildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitiren hasta sayısı ise 2 bin 523'e yükseldi.

Brüksel Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına mesaj

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Türk toplumuna yardımlarını artırma çağrısında bulundu.

Belçika içindeki dayanışma yardımlarını memnuniyetle izlediğini belirten Ulusoy, "Önümüzdeki günlerde mübarek Ramazan ayını idrak edeceğiz. Belçika’da geçici süreyle bulunup salgın nedeniyle evlerine dönemeyen gençlerimiz, insanlarımız ve sokağa çıkamayan yaşlılarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlarımıza, bizlere haber vermeleri halinde, bu ayda erzak kolileri ulaştırabilmek için yardımseverlere çağrıda bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Belçika UID yardımlarını sürdürüyor

Diğer taraftan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat da Charleroi'daki Notre Dame Hastanesine 120 maske, Marie Curie Hastanesinin Acil Servisinde gece vardiyası yapan sağlık personeline de kumanya ulaştırıldığını açıkladı.

Huzurevleri ve hapishaneler

Durumun giderek kötüleştiği huzurevleri ise yardım talep etti. Ülke genelinde yaklaşık 600 kişinin huzurevlerinde vefat ettiğine dikkati çekilirken, personel ve tıbbi malzemelerdeki eksikliğin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Bu arada Belçika'daki morg kapasitelerinin dolmaya başlamasının ardından Brüksel'de ve Liege'de dondurucu bulunan tırların morg hizmeti vermeye başladığı duyuruldu.

Brüksel bölgesi de COVID-19'un yayılmasıyla mücadele etmek için yeni bir yasayla vefat eden kişilerin cesetlerinin hızlı bir şekilde morglara taşınması ya da gömülmesini zorunlu kıldı. Araştırmalar, cesetlerin yaklaşık 3 gün boyunca daha virüsü bulaştırabildiğine işaret ediyor.

Belçika hapishanelerinde de mahkum sayılarının bazı ciddi olmayan cezaların ertelenmesi nedeniyle yüzde 10 azaldığı ifade edildi.