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Dünya
AA 12.06.2023 20:45

Belçika'da Ukraynalı mülteciye kazı kazandan 500 bin euroluk ikramiye çıktı

Ukraynalı bir genç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynadığı 5 euroluk kazı kazandan 500 bin euroluk ikramiye elde etti.

Belçika'da Ukraynalı mülteciye kazı kazandan 500 bin euroluk ikramiye çıktı
[Fotograf: Reuters]

Belçika Ulusal Piyango İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı bir mülteciye, oynadığı 5 euro değerindeki kazı kazandan 500 bin euroluk ödül çıktığı duyuruldu.

Talihlinin cinsiyetinin erkek, yaş aralığının 18-24 olduğu ve bir yıldır Brüksel'de yaşadığı bildirilen açıklamada, Ukraynalı gencin, savaş bittiğinde ülkesine dönmeyi ve bu parayla yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak istediğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ulusal Piyango İdaresi Sözcüsü Joke Vermoere'nin "Duyguları çok karışıktı. Aklı, Ukrayna'daydı. Ülkesi bu haldeyken sevinmesi elbette zordu ancak aynı zamanda kazandığı için de çok mutlu ve umut doluydu" ifadelerine yer verildi.

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