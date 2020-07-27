Ulusal Kriz Merkezi, ülkede yeni COVID-19 vaka sayılarının geçen hafta içindeki günlük ortalamasının 278,9 olduğunu, bunun da bir önceki haftaya göre yüzde 71 artış anlamına geldiğini açıkladı.

Yeni vakaların yarıya yakınının Hollanda sınırındaki Anvers kentinde tespit edildiği bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, son haftalarda vaka sayılarında kaydedilen hızlı artış nedeniyle 4 gün aradan sonra bir kez daha toplandı.

Başbakan Sophie Wilmes, toplantıda alınan kararları açıkladı. Wilmes, "sosyal çember" adı verilen, bir kişinin görüştüğü kişi sayısında kısıtlamaya gidildiğini, aynı evde yaşayan bir ailenin 4 hafta içinde görüşebileceği kişi sayısının 15'ten 5'e düşürüldüğünü duyurdu.

29 Temmuz'dan itibaren geçerli

Karar, ülke genelinde 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve bu sayıya 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmeyecek.

Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.

Yeni kararlar çerçevesinde, kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.

Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını "kuvvetle" önerdiği yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.

Yeni vakaların yarıya yakınının görüldüğü Anvers kentinde yerel yönetimin ayrıca önlemler açıklayacağı bildirildi.