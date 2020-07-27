"Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373 bin 579'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya çıktı.

Ülkede COVID-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 90 bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.

ABD genelinde 460 bine yakın vaka ile California, COVID-19'dan en fazla etkilenen eyalet konumunda.

California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.