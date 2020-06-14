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Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 60 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a ulaştı.
Belçika'nın halk sağlığı araştırma kurumu Sciensano'dan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 azalarak 82'ye düştüğü belirtildi.
COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 655'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: covid-19 belçika belçika'da koronavirüsSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 13:18
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