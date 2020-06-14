Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saate 81 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 2 bin 632 oldu.

Son 24 saatte 29 bin 546 testin yapıldığı ülkede 6 bin 825 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 139 bin 230'e, toplam test sayısı ise 868 bin 565'e ulaştı.

Ülkede en çok vaka 52 bin 601 kişiyle en büyük eyalet Pencap'ta, en az vaka 604 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 735 olarak açıklandı.

Başkentin ticaret merkezi kapatıldı

Son 24 saatte 771 vakanın görüldüğü başkent İslamabad'da ise alarm verildi.

Filyasyon ekiplerinin pozitif vakalarının izini sürdüğü kentte, salgının İslamabad'ın ticaret merkezlerinden Karachi Company isimli bölgede hızla yayıldığı tespit edildi.

Kentin şehirler arası otobüs terminalinin de bulunduğu bölgede tüm ticari faaliyetler durdurulurken Karachi Company'e giriş çıkışlar yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.