Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2023 15:35

Belçika'da haftada 4 gün çalışmaya rağbet neredeyse yok

Belçika'da kasım ayında başlayan "haftada 4 gün çalışma" modeline çalışanların çok az bölümü ilgi gösterdi.

Belçika'da haftada 4 gün çalışmaya rağbet neredeyse yok
[Fotograf: AA]

Belçika, Kasım 2022'de başlayan uygulamayla çalışanlara haftalık mesai saatlerini 5 gün yerine 4 günde tamamlama imkanını Avrupa Birliği (AB) içinde tanıyan ilk ülke oldu.

Ancak insan kaynakları danışmanlık şirketi Securex'in yaptığı araştırmaya göre, Belçika'da tam zamanlı çalışanların sadece yüzde 0,73'ü şu anda haftada 4 gün çalışma sistemi içinde.

Çalışan sayısı 1000'den az olan şirketlerde bu oran daha düşük. Bu şirketlerde çalışanların yüzde 0,45'i 4 gün çalışmayı tercih ederken, sayının 1000'den çok olduğu şirketlerde oran yüzde 0,75'e çıkıyor.

Başlamasından önce çok rağbet göreceği tahmin edilen uygulamanın tercih edilmemesi şaşırtıcı bulundu.

"Bu tür bir uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilmesi olağan bir durum"

Securex'in araştırmasında buna iki ana gerekçe gösterildi. Bunlardan birincisi, 4 gün çalışma sisteminin getireceği faydalara çalışanların henüz ikna olmaması. Diğeri ise özellikle az çalışanı bulunan şirketlerde 4 gün çalışmanın idari ve organizasyonel zarara yol açması.

Belçika gazetesi L'Echo'ya konuşan Çalışma Bakanlığı sözcüsü, hükümetin bu yasal düzenlemeyi yaparken amacının herkesin 4 gün çalışmaya geçmesini sağlamak olmadığını, bunu bir tercih imkanı olarak sunmak olduğunu söyledi.

Bakanlık yetkilisi, "Bu uygulama çalışanların tercihine kalmış. 4 gün çalışmaya geçmek çalışanların işverene talebini iletmesi sonucu istişareyle alınan bir karar olmalı. Bu tür bir uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilmesi olağan bir durum" dedi.

Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı
Belçika'da haftada 4 gün çalışma düzenlemesi başladı

Belçika hükümetinin geçen yıl sonu yürürlüğe soktuğu düzenlemeyle, çalışanlar isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabiliyor. Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabiliyor veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabiliyor.

Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebiliyor. Anlaşma 6 ayın sonunda karşılıklı mutabakatla sürdürülebiliyor. İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkati çekiyordu. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyordu.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
İsviçre, tarafsızlığı dolayısıyla Ukrayna'ya teçhizat ve mühimmat ihracatını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Europol'den uyuşturucu örgütüne operasyon: 50 kişi gözaltına alındı
16:46
Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı uğur böceğiyle doldu
16:43
13 yaşındaki çocuk TikTok’taki meydan okuma nedeniyle hayatını kaybetti
16:40
Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri artırıldı
16:39
Uçakla Ankara'ya sevk edilen Zehra bebek sağlığına kavuştu
16:26
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
FOTO FOKUS
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki sözde kalesine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki sözde kalesine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ