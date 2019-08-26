UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan ve kökleri 16’ncı yüzyıla dayanan Ducasse d’Ath, her yıl ağustos ayının son pazar günü Brüksel'e 40 kilometre uzaklıktaki bir kasabada kutlanıyor.

Ancak festival bu sene yeni bir tartışmayla gündemdeydi.

Burnuna ve kulağına metal halkalar geçirilip elleri ve yüzü siyaha boyanan "vahşi" karakteri, festivale katılan ırkçılık karşıtı gruplardan tepki topladı.

Brüksel Panterleri isimli ırkçılık karşıtı grubun sözcüsü Mouhad Reghif, “Bu karakter toplumumuzda siyahi insanları aşağılayan bir görüntü vermektedir” dedi.

Kullanılan aşağılayıcı görüntüye tepki olarak onlarca kişi, UNESCO'nun festivali Somut Olmayan Kültürel Miras listesinden çıkarması için imza topladı.

Belçikalı Le Soir gazetesi, UNESCO’nun konuyu ciddiyetle takip ettiğini duyurdu.

Kaynak: Reuters