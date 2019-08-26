Hindustan Times'ın haberine göre, polis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüsün Rajouri bölgesine bağlı Dera Gali mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 305 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden emniyet güçlerinin ve yöre halkının araçta sıkışan yolcuları çıkardığını aktaran polis, 5 yolcunun olay yerinde, 2 yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, kazada yaralanan diğer 25 kişinin hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA