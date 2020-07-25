Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 817'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da COVİD-19 vaka sayısının son 24 saatte 352 artarak 65 bin 199'a çıktığı, 28 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 215'e yükseldiğine işaret ed ilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 63'lük artış gözlemlendiği vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi tekrar toplanacak

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin 31 Temmuz'da tekrar bir araya gelerek, Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.

Başbakan Sophie Wilmes, Fransızca yayın yapan Le Soir'a verdiği röportajda, durumu çok yakından takip etmeye devam ettiklerini, belediye başkanlarına verilen özel yetkilerin önemli olduğunu ifade etti.

Wilmes, ülke genelinde tecritten ziyade artan vaka sayılarına göre bölgesel kısıtlamaların tercih edileceğine işaret etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Erika Vlieghe ise hızla artan vakalar ışığında Konseyin günlük olarak toplanması gerektiğinin altını çizerek, "Tüm simülasyon ve modeller Belçika'da ikinci dalganın çok daha sert etki edeceğini gösteriyor." uyarısında bulundu.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Belçika'da COVİD-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Başbakan Wilmes, Ulusal Güvenlik Konseyinin vakalardaki artış üzerine yaptığı toplantıda aldığı kararları duyurmuştu. Buna göre, daha önceki önlemlerin gevşetilmesinde beşinci aşamaya geçilmeyecek.

Bunun yerine artan tedbirler kapsamında kamuya açık bazı alanlarda maske zorunluluğu getirilecek.

Bugün itibarıyla başlayacak uygulama çerçevesinde açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık kalabilen bazı dükkanlar bundan böyle saat 22.00'de kapanacak. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerini vermeleri istenecek. Müşterilere ait bu bilgiler 14 gün boyunca saklanacak, daha sonra silinecek.

Bu tür bilgilerin toplanması için kullanılacak bir standart form hazırlanacak.