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Belçika'da COVID-19 vaka sayısı 61 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 109 artarak 61 bin 7'ye yükseldi.
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 1 haftada günde ortalama 93 vakanın tespit edildiği, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
COVID-19 vaka sayısının son 24 saatte 109 artarak 61 bin 7'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, can kaybının 9 bin 726'ya ulaştığı bildirildi.
Anvers Limanı'nda gemiye karantina
Yerel basında yer alan haberlerde, Belçika'nın Anvers kentindeki limanda, Minerva Oceania adlı geminin COVID-19 vakaları nedeniyle 1 Temmuz'a kadar karantinada tutulacağı bildirildi.
Etiketler: belçika'da koronavirüs covid-19 belçikaSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:58
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