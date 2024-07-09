Belçika'da aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu alarm' verildi

Belçika'da genelinde yaz günlerinden ziyade sonbaharın yaşandığını hissettiren bulutlu ve düşük sıcaklıklı birkaç günün ardından başkent Brüksel’e sağanak yağış ve fırtına hakim oldu.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), Hainaut, Namur, Liege, Walloon Brabant, Flaman Brabant, Limburg ve Anvers'in yanı sıra Brüksel bölgesinde de yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle turuncu alarm yayınladı.

Bölgede saatteki hızı 90 kilometreye aşan şiddetli rüzgarlar eserken başkentte yollar ve tüneller sular altında kaldı.

Otobüs hatlarının güzergahları değiştirildi

Brüksel'de sular altında kalan Porte de Hal, Vleurgat, Bailli tünelleri iki yönlü, Cinquantenaire ve Loi tünelleri ise merkez istikametinde trafiğe kapatıldı.

Sağanak yağış nedeniyle tramvay hatlarında aksamalar meydana geldi, otobüs hatlarının güzergahları değiştirildi.

Belga haber ajansına göre, Brüksel bölgesindeki demir yolu trafiği de sağanaktan olumsuz etkilendi. Etterbeek’te, Huizingen ile Beersel ve Holleken ile Nivelles arasında ulaşım, yola düşen ağaçlar nedeniyle aksadı.

Öğleden sonra etkisini artıran yağışlarda fırtına ve su baskını riski nedeniyle İçişleri Bakanlığı 1722 itfaiye yardım hattını devreye soktu. Başkentte itfaiye ekiplerinin şu ana kadar 50 müdahalede bulunduğu, 150’den fazla yardım çağrısını işleme aldığı kaydedildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Brüksel’deki parklar ve ormanlar yerel saatle 17.00’den itibaren ziyarete kapatıldı.

RMI, "Fransa üzerinden gelecek sıcak rüzgarların gece saatlerinden itibaren ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru ilerleyeceğini" bildirerek şiddetli fırtına konusunda uyarmıştı.

Belçika'da 119 yılın rekoru kırıldı

Belçika'da Ekim 2023'ten bu yana yağışlar, mevsim normallerinin üstünde seyretti. Haziran ayı, art arda normalin üstünde yağışların kaydedildiği 9'uncu ay oldu.

Böylece marttan ekime art arda 8 ay boyunca yağışların ortalamanın üzerinde seyrettiği 1905 yılının yağış rekoru kırılmış oldu.