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Dünya
AA 09.07.2024 21:25

Fransa'da Macron'dan 'hükümeti kurma' çağrısı bekleniyor

Fransa'da erken genel seçimlerin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendilerini "hükümeti kurmaya" çağırmasını beklediklerini açıkladı.

Fransa'da Macron'dan 'hükümeti kurma' çağrısı bekleniyor

Fransa'da erken genel seçimlerin galibi sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nden (NFP) yapılan yazılı açıklamada, genel seçimlerin ilk ve ikinci tur sonuçlarının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kanadının "başarısızlığını" ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, Fransızların seçimde Yeni Halk Cephesini ve programını sandıkta birinci sıraya yerleştirerek üç hafta önceden yarışı kazanmış gibi gösterilen aşırı sağın zaferini engellediği kaydedildi.

"Yeni Halk Cephesi yeni Ulusal Meclis'in tartışmasız birinci gücü." denilen açıklamada, sol ittifakın Macron'un kendilerini yeni "hükümeti kurmaya" çağırması beklentisine yer verildi.

Açıklamada, sol ittifakın mecliste salt çoğunluğu olmasa da seçim sonuçlarının kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediği kaydedilerek, "Gabriel Attal'ın hükümetin başında uzun süre kalması, pazar günkü sonuçları silme girişimi gibi görülebilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Macron'a ülkenin kurumlarını göz ardı etmeye yönelik her türlü girişimden kaçınması çağrısı yapıldı.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisi, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk ve ikinci turu 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu.

RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" kurmuştu.

Resmi verilere göre, erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekili ile Meclise girdi.

Macron, erken genel seçimlerin ikinci turundan sol ittifakın birinci çıkması üzerine 8 Temmuz'da istifasını sunan Başbakan Gabriel Attal'dan görevine "şimdilik" devam etmesini istemişti.

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