Amerikan Clearview AI şirketi tarafından geliştirilen yüz tanıma yazılımı, sosyal medyadaki görüntüleri izinsiz olarak topluyor, bunları başka kaynaklardan gelen verilerle eşleştirebiliyor.

Belçika polisinin yasaklı yüz tanıma yazılımını kullandığı ortaya çıktı. Açıklama Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'den geldi.

Verlinden, 2019 yılında iki polisin, sınırlı bir süre için Amerika Birleşik Devletleri menşeili "Clearview AI" isimli yüz tanıma programına erişim izni aldığını söyledi.

Verlinden, yazılımın Belçika'da yasak olduğunu vurguladı. Polislerin bu yazılımı yalnızca test amaçlı kullandığını savundu.

Daha önce iddialar reddedilmişti

Belçika polisi, daha önce bu yazılımın kullanıldığı iddialarını reddetmişti.

Clearview yazılımı Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından milyarlarca görüntüyü topluyor.

Daha sonra güvenlik kameraları gibi kaynaklardan gelen görüntülerle bunları eşleştirebiliyor. Bu nedenle birçok ülke, yazılımı üreten şirkete dava açtı.

Belçika polisi yasak yazılım kullandı