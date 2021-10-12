Yetkililer, küçük bir uçağın Güney California eyaletindeki bir mahalleye düşmesi ve iki evi ateşe vermesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını söyledi.

San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Yetkililer, yangında iki ev ve çok sayıda aracın kül olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: İHA]

Polis bölge sakinlerini uyardı

Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.