Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 00:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AP
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü
[Fotoğraf: İHA]
ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. En az iki kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.
Yetkililer, küçük bir uçağın Güney California eyaletindeki bir mahalleye düşmesi ve iki evi ateşe vermesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını söyledi.
San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.
Yetkililer, yangında iki ev ve çok sayıda aracın kül olduğunu ifade etti.
[Fotoğraf: İHA]
Polis bölge sakinlerini uyardı
Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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