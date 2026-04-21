Belçika: İsrail'in Lübnan'daki faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edilemez

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a cevaben yürüttüğü saldırıların "orantısız ve ayrım gözetmeksizin" sürdürülene işaret eden Prevot, "İsrail'in Lübnan'daki faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Prevot, AB-İsrail Ortaklık çıkışı hakkında ise Belçika'nın anlaşmanın bazı parçalarının askıya alınmasının durdurulduğunu savunduğunu söyledi.

Kesintiyi tamamen durdurma almanın mevcut durumda mümkün olmamasının bilinmesini aktaran Prevot, bu nedenle en az bir parçanın askıya alınmasının muhafazasında bulunduğunu ifade etti.