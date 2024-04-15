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Dünya
AA 15.04.2024 20:15

Belçika, İran'ın Brüksel Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İran'ın Brüksel Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Belçika, İran'ın Brüksel Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bakan Lahbib, yaptığı açıklamada, İran'ın Brüksel Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını belirterek, "Belçika, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Bölgesel bir tırmanıştan kaçınılmalıdır." dedi.

Hollanda ve Almanya da ülkelerindeki İran Büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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