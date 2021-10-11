Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, parlamentodaki bazı siyasi grupların yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Ekim 2019'da iki görevliye sınırlı bir süre için "Clearview AI" adlı yazılımın deneme sürümüne erişim izni verildiğini belirtti.

Verlinden, bu iki kişinin Europol Kurbanları Teşhis Görev Gücü'nden iki araştırmacı olduğunu ifade etti. Bu tür bir yazılımı kullanmanın Belçika yasalarına aykırı olduğunu kaydeden Verlinden, yazılımın "yapısal şekilde kullanılmadığını" savundu.

Belçika basınındaki haberlerde, yazılımın test amaçlı kullanıldığı belirtildi. Polisin geçen ay konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü, yazılımın öncelikle bazı istişarelerde, daha sonra ise çocuklara yönelik suçlarla ilgili taleplerde kullanıldığı aktarıldı.

Belçika federal polisi, daha önce bu yazılımın kullanıldığı iddialarını reddetmişti.

Clearview yazılımı Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından milyarlarca görüntüyü "izin almadan" toplayabiliyor ve güvenlik kameraları gibi kaynaklardan gelen görüntülerle bunları eşleştirebiliyor.

Görüntülerin izinsiz toplanması nedeniyle Clearview AI şirketine karşı ABD, Kanada ve birçok ülkede dava açılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) de etik endişeler nedeniyle yüz tanıma yazılımının kullanımının durdurulması çağrısında bulunmuştu.