Vandenbroucke, Belçika meclisinin sağlık komitesinde Çin'den gelen uçaklardaki tahliller hakkında bilgi verdi.

Ocak ayı başından beri 5 uçağın atık sularının analize gönderildiğini aktaran Vandenbroucke, sonuçlarda "oldukça sınırlı miktarda" koronavirüs bulunduğunu söyledi.

Vandenbroucke, virüs miktarının genom sıralamasının tespitine yeterli olmadığını, bu nedenle Çin'den yeni varyant gelip gelmediğini öğrenmenin şu an mümkün olmadığını ifade etti.

Bakan Vandenbroucke ayrıca, Belçika'nın Çin'den gelen yolculara uçuştan önce negatif sonuçlu COVID-19 testi sunma zorunluluğu getirmesinden sonra yaklaşık 800 yolcunun test sonucu verdiğini dile getirdi.

Çin'in geçen ayın başında COVID-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbir alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

AB Komisyonu da Birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.