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Dünya
AA 10.06.2024 14:26

Belçika Başbakanı De Croo: Kral, istifamı kabul etti

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kral Phippe'nin istifasını kabul ettiğini duyurarak, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı De Croo: Kral, istifamı kabul etti

De Croo, X hesabından Belçika Kralı Phippe'yi ziyaretine ilişkin fotoğrafla birlikte "Kral, istifamı kabul etti." mesajını paylaştı.

Mevcut hükümetin güncel işlerle ilgilenmeye devam edeceğini, diğer yandan da yeni hükümet için geçiş sürecini yöneteceğini belirten De Croo, "Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum." değerlendirmesini yaptı.

De Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld, dün düzenlenen Belçika genel seçimlerinde hezimete uğramıştı.

9. sırada gelen Open Vld, oy kaybı yaşayarak seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'ünün desteğini alabilmişti.

Başbakan, dün geceki seçim sonrası açıklamasında gözyaşlarını tutamamış, 10 Haziran sabahı istifasını sunacağını duyurmuştu.

Belçika'da geleneksel olarak her seçim sonrası mevcut başbakan, Kral'a istifasını sunuyor ancak De Croo'nun seçim hezimeti bunu daha dramatik hale getirmişti.

Zorlu süreç başlıyor

Belçika'da federe bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

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