Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus'ta "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, sınırda artan gerilimden ötürü ülkede "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini aktardı.
Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus-Ukrayna sınırındaki durumu değerlendirdi.
Sınırdaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi. Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık" dedi.
Lukaşenko, 10 Ekim'de Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacaklarını açıklamıştı.
Etiketler: Belarus
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