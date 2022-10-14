Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 salgınında sonbahar ve kış dalgasının beklendiğini ve bunun şimdiden başladığını belirterek, gelecek dönemde önemli bir kriz olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Lauterbach, bunun için aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran "Kendimi Koruyorum" kampanyasının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Bunun bir "korku kampanyası" olmadığını vurgulayan Lauterbach, 32 milyon euroya mal olan kampanya çerçevesinde toplum arasından seçilen 84 kişinin yaşadıklarını ve COVID-19’a karşı neden korunulması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi.

Aşılarla daha iyi verilere ve ölüm oranlarını düşüren ilaçlara sahip bulundukları için COVID-19 dalgasına hazırlıklı olduklarını belirten Lauterbach, Enfeksiyon Koruma Yasası ile de eyaletlere COVID-19 salgınıyla mücadelede uygulayabilecekleri araçların verildiğini kaydetti.

Lauterbach, artan COVID-19 vakalarına karşı eyaletlerin kapalı alanlar için maske zorunluluğu getirmeleri gerektiğini savunarak, “Şu an gittiğimiz yol, iyi bir yol değildir" uyarısında bulundu.

Hastanelerin de kapasitesinin sınırına geldiğine işaret eden Lauterbach, “Artık vakit geldi. Çok sert kısıtlamalarla sonradan sert tepki vermektense şimdi daha az kısıtlamalar uygulamak daha mantıklıdır" ifadesini kullandı.