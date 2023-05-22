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Dünya
AA 22.05.2023 14:59

Belarus’ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif afla serbest bırakıldı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki yıl önce Atina'dan Vilnius'e giderken Minsk'e bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapan Ryanair'e ait uçakta yakalanan ve hapse mahkum edilen muhalif Roman Protaseviç’i affetti.

Belarus’ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif afla serbest bırakıldı
[Fotograf: Reuters]

Protaseviç, Belarus basınına yaptığı açıklamada, Lukaşenko’nun 16 Mayıs’ta hakkında af kararı çıkardığını belirterek, affedilmesiyle ilgili kendisinin gereken belgeleri imzaladığını bildirdi.

Af kararı ile serbest kalan Protaseviç, “Elbette bu mükemmel bir haber. Bu karar için şahsen Cumhurbaşkanı'na ve ülkeye minnettarım.” ifadesini kullandı.

3 Mayıs’ta Minsk Bölge Mahkemesi, Belarus’ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle Protaseviç’i 8 yıl hapse mahkum etmişti.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Atina'dan Vilnius'e 23 Mayıs 2021'de seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir "Mig-29" savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havalimanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan "NEXTA" isimli sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile bir muhalif sosyal medya hesabından güvenlik güçleriyle ilgili kişisel veriler dağıtmakla suçlanan Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Uçakta yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Söz konusu sosyal medya hesabı ve yapısı, "terör örgütü organı" olarak ilan edilmişti.

Protaseviç, tutukluluk esnasında ev hapsine alınmış, güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yapmıştı.

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