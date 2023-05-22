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Dünya
AA 22.05.2023 14:38

Aliyev'den "Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması kaçınılmaz" mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını 30 yıl işgal altında tutmasına ve bölgede yıkım gerçekleştirmesine rağmen bu ülke ile barış anlaşması imzalanmasının kaçınılmaz olduğuna inandıklarını ve bunun için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Aliyev'den "Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması kaçınılmaz" mesajı
[Fotograf: İHA]

Aliyev, Litvanya temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aliyev, "Müzakerelerin Kafkasya'ya uzun vadeli barış getireceğini umuyoruz. Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında olmasına rağmen, işgal nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlının kendi topraklarını terk etmiş olmasına rağmen, işgal altındaki topraklarda tüm altyapının işgalciler tarafından yıkıma uğramasına rağmen barış anlaşmasının imzalanmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve bu hedefe ulaşmak için yapıcı çabalar sarf etmeye çalışıyoruz. Elbette bu anlaşma uluslararası norm ve ilkeleri kapsamalıdır." ifadelerini kullandı.

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