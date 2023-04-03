Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus'ta ordunun savaşa hazırlığı denetleniyor
[Fotograf: Reuters]
Belarus Savunma Bakanlığı, orduda savaşa hazırlık denetlemesinin yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetleme faaliyetlerinin karmaşık karaktere sahip olduğu bilgisi verildi.
Denetlemenin, en yüksek derecede savaşa hazırlık durumuna geçildiğinde komutanların alt askeri birimlerinin yeteneklerini belirlemeye yönelik eylemlerini içerdiği aktarılan açıklamaya göre, askeri birliklerin, amaçlarına uygun görevleri zamanında yerine getirmeye hazır olup olmadığı kontrol ediliyor.
Denetim sırasında askeri teçhizatın hareketi, kamuya açık yollarda ve arazilerde sivil araçların hareketini geçici olarak kısıtlayabilecek.
Etiketler: Belarus
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