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Dünya
AA 14.07.2023 17:08

Belarus: Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, paralı savaşçı grubu Wagner’in Belarus askerlerini eğitmeye başladığını duyurdu.

Belarus: Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osipoviçi yakınlarında Belarus bölgesel askeri birliklerinin eğitim aldığı belirtildi.

Askere alınanlara savaş alanında hareket etme, taktik atış yapma, mühendislik ve tıbbi eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, “Wagner savaşçıları, bir dizi askeri disiplin konusunda eğitmenlik yaptı” ifadelerine yer verdi.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus’a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

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